NAM start arbitragezaak over herstelkosten aardbevingen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is een arbitrageproces begonnen tegen de staat over de kosten van het schadeherstel voor inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen.

Den Haag

Volgens het bedrijf wordt momenteel namelijk afgeweken van eerder gemaakte afspraken. Daarbij zou het concern zijn aansprakelijkheid in dit dossier liever afkopen. ‘De huidige keuzes van de overheid sluiten niet meer aan bij de betaalafspraken tussen de overheid en de NAM uit 2018. Dit geschil wordt nu voorgelegd aan een arbiter’, aldus NAM-directeur Johan Atema in een schriftelijke toelichting.

Er is al langer sprake van een ruzie tussen het kabinet en de NAM. Er moeten veel huizen worden versterkt vanwege de aardbevingen in de regio, die het gevolg zijn en waren van gaswinning door de NAM. Maar de organisatie is het niet eens met alle rekeningen die ze toegestuurd heeft gekregen. ‘Op het moment dat we rekeningen krijgen waarbij ..

