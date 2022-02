Meer salaris voor de horeca

Werknemers in de horeca gaan er de komende jaren flink op vooruit. Sommige werknemers krijgen dit jaar en volgend jaar een loonsverhoging van in totaal meer dan 5 procent, terwijl andere werknemers 4 procent meer ontvangen. De lonen van jongeren tot 21 jaar gaan met 10 tot 20 procent omhoog. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de vakbonden FNV Horeca en CNV Vakmensen bereikten vrijdag een akkoord over een nieuwe cao voor de horeca voor dit jaar en 2023. De voorgestelde loonstijgingen zijn marktconform. De partijen spreken van een belangrijke en positieve stap in een tijd waarin de horeca staat te springen om personeel. <