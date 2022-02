Kabinet komt met voorjaarsplan corona

Den Haag

Zorgminister Ernst Kuipers komt volgende week met een plan voor de corona-aanpak zoals hij die deze winter en lente voor ogen heeft. Dat is iets later dan eerder was gepland, maar dat komt volgens hem doordat hij pas vier weken in functie is en de stappen voor de korte termijn goed wil uitzoeken, zei hij na afloop van de ministerraad. Later komt hij met een strategie voor de coronabestrijding op de lange termijn, als de pandemie voorbij is. Het is de bedoeling dat de samenleving zich voorbereidt op een situatie waarbij opnieuw een virus opduikt en moet worden bestreden, zei Kuipers. Uitgangspunt is dat ‘we wegblijven van draconische maatregelen zoals lockdowns’. <

