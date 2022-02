De boosterprik is niet nodig voor alle jongeren, vindt de Gezondheidsraad

Het is niet nodig een boostervaccinatie tegen corona aan te bieden aan alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Dit oordeelt de Gezondheidsraad in een advies.

Amsterdam

In de Gezondheidsraad zitten diverse medische experts die samen zoeken naar de wetenschappelijke consensus over een vraagstuk. Het kabinet neemt de adviezen doorgaans over.

De gezondheidswinst voor gevaccineerde jongeren is te klein om een extra prik te rechtvaardigen, zo valt te lezen in het nieuwste advies. Een infectie met omikron verloopt doorgaans mild bij deze leeftijdsgroep, zeker als ze al gevaccineerd zijn.

In de periode 1 juli 2021 tot 22 januari 2022 werden in Nederland 93 adolescenten in het ziekenhuis opgenomen met een corona-infectie. De meerderheid van hen was besmet met de deltavariant, een relatief laag aantal in de wetenschap dat het virus snel rondgaat in deze leeftijdsgroep. Alleen al in de laatste twee we..

