Een hybride warmtepomp werkt ook al bij een matig geïsoleerd huis, en meer redenen om er één aan te schaffen

Door de hoge gasprijzen en een verhoging van de subsidie is de belangstelling voor hybride warmtepompen sterk gegroeid. Wat zijn de voordelen? En moeten we niet helemaal van het gas af?

De hybride warmtepomp is een ‘tussenstap’ naar een volledig gasloos huis. Je installeert hem naast je cv-ketel en verwarmt je huis voor zo’n 60 procent met stroom in plaats van gas. De cv-ketel levert het warme water en springt bij wanneer het zo koud is dat de warmtepomp het niet alleen aankan.

Daardoor is de hybride warmtepomp een stuk betaalbaarder dan zijn volledig elektrische evenknie. ‘Het is vaak onbetaalbaar om je huis geschikt te maken voor een full-electric warmtepomp’, bevestigt Joyce Donat van de Consumentenbond. Aangezien de meeste huizen al vol..

