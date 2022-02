Hoogleraar integratie Han Entzinger: ‘Ik pleit ervoor om inburgeren voor iedereen mogelijk te maken’

Han Entzinger (74) kijkt even op zijn telefoon of hij geen dringende mails heeft gemist – ‘ik moet nog een opdracht afmaken’. De emeritus hoogleraar migratie- en integratiestudies mag deze week dan tien jaar met pensioen zijn, nog regelmatig wordt er een beroep gedaan op zijn expertise. Al zeker dertig jaar doet Entzinger onderzoek op het gebied van inburgering. Hij was in Nederland een van de eersten die zich hiermee bezighielden, vertelt hij in zijn appartement aan de rand van Nijmegen. (Prachtige omgeving, vindt Entzinger, maar wel een groot contrast met Rotterdam, waar hij jarenlang hoogleraar was. ‘Een beetje reuring is ook wel leuk.’)

