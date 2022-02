Cyberaanvallen in de olie lijken op ‘criminaliteit’

Bij de cyberaanvallen op olieterminals in Nederland, Duitsland en België lijkt sprake te zijn van criminaliteit, stelt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De aanvallen lijken los van elkaar te staan en er is geen aanwijzing voor een gecoördineerde aanval, zoals van staatshackers.

Den Haag

Eerder werd in sommige media gesuggereerd dat de spanningen tussen Rusland en Europa rond Oekraïne een rol zouden kunnen spelen bij de hacks. In Nederland lijkt het te gaan om een aanval bij het bedrijf Evos, dat terminals heeft in Amsterdam, Rotterdam en Terneuzen. De onderneming meldt dat er alleen in die laatste plaats een ‘IT-verstoring’ is waarvan de oorzaak nog niet duidelijk is. Wel zorgt die verstoring voor vertragingen, maar meer informatie geeft het bedrijf niet.

In België zouden het bedrijf Sea-Invest en dochter Sea-Tank de voornaamste slachtoffers zijn. De activiteiten van die bedrijven kwamen wereldwijd bijna stil te liggen. Behalve de olie- en gasterminals was onder meer ook een fruitterminal in Antwerpen getroffen, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .