Met zo veel uitval móét NS wel treinen schrappen

Het spoor kreunt onder de strenge aanpak van het coronavirus. De NS gaat rigoureus snijden in de dienstregeling: het verzuim ligt drie keer zo hoog als normaal. Volgens landelijk monitor personeel bij de NS Jordy Pendjol is ‘afschaling’ onvermijdelijk.

Utrecht

Bij de Nederlandse Spoorwegen is het deze weken alsof er bar winterweer heerst. Nee, er zijn geen bevroren wissels. De sneeuw ligt niet kniehoog op het spoor. Toch rijdt de NS volgens een uitgeklede dienstregeling, zoals die geldt als Nederland kampt met hevige sneeuwval of ernstige vorst.

De reden? Vanwege de coronamaatregelen komt het vervoersbedrijf mensen tekort om de volledige dienstregeling te kunnen uitvoeren. Machinisten en conducteurs melden zich ziek omdat ze zich grieperig voelen of positief testen. Of omdat ze in quarantaine moeten omdat een gezinslid met corona is besmet.

‘Op een normale dag, voor de pandemie uitbrak, hadden we gemiddeld vijf tot tien machinisten en evenveel conducteurs die uitvielen door ziekte of ande..

