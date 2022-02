Over wapens voor Oekraïne valt binnen enkele weken een besluit. Rechts van de VVD wil men met Rusland meebuigen.

De robuuste opstelling van Nederland in de Oekraïne-crisis krijgt ruime steun in de Tweede Kamer. In een debat verzette minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zich donderdag tegen het beeld dat het om een geschil gaat tussen ‘twee partijen die oorlogszuchtige taal slaken en allebei schuld hebben’.

Den Haag

Hoekstra erkende dat EU-lidstaten nog niet eensgezind zijn over een sanctiepakket, maar toonde zich optimistisch dat die overeenstemming er wel komt. Hij bestreed dat Nederland volgens de toetsingscriteria geen wapens naar conflictgebieden zou mogen exporteren. ‘Dat Nederland daar in alle zorgvuldigheid naar kijkt, net als veel andere landen, is niet meer dan normaal’, aldus Hoekstra. Een definitief besluit volgt ‘binnen enkele weken’.

De CDA-minister toonde zich tevreden over de ‘grote mate van eensgezindheid’ in de Tweede Kamer over de noodzaak tot dialoog én de bereidheid met ferme sancties te antwoorden als Rusland Oekraïne opnieuw binnenvalt. Wel moest hij zich vijf minuten na deze uitspraak redden uit een spervuur van vragen..

