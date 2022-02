Schade door uitstel kankerdiagnoses valt mee

Utrecht

Dat concludeert het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) op basis van cijfers over kankerdiagnoses van Nederlandse ziekenhuizen. In 2021 werden 124.000 mensen gediagnosticeerd met kanker, ongeveer 11.000 meer dan een jaar eerder. Dat is wel fors meer dan de gebruikelijke stijging van tweeduizend per jaar. Die toename is vooral toe te schrijven aan een inhaalslag van diagnoses die een jaar eerder waren gemist.

In 2020 was juist bij minder mensen kanker geconstateerd. Dat komt volgens het IKNL doordat in de eerste coronagolven bevolkingsonderzoeken voor borst- en darmkanker werden stopgezet en minder mensen naar de huisarts of het ziekenhuis gingen. Dit soort onderzoeken waren vorig jaar weer mogelijk, waardoor artsen het g..

