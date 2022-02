‘Smak-smak-smak’ is echt voorbij

‘Corona gaat niet meer weg’, zo waarschuwt minister Ernst Kuipers. Wat betekent dat voor onze omgangsvormen? Hoe hoort het eigenlijk, nu we elkaar niet meer de hand kunnen schudden en het lang geleden is dat je iemand op een verjaardag met drie zoenen begroette? Schrijfster en historica Reinildis van Ditzhuyzen (73), ook wel bekend als ‘de etiquettekoningin’, maakt de balans pas op als de pandemie overwonnen is.

Hoe ziet de toekomst eruit qua etiquette na corona?

‘Dat is heel moeilijk te zeggen. Omgangsvormen komen uit de lucht vallen. Er is niemand die beslist: vanaf heden gaan we elkaar zo en zo begroeten. Dat ontstaat vanzelf. Ik kan absoluut niet voorspellen: ‘‘Dames en heren, zo gaat het worden’’.’

Maar u hebt er kijk op; u houdt zich al twintig jaar bezig met omgangsvormen en schreef er boeken over. Wat is uw verwachting?

Alleen in Brabant en Limburg zoende men elkaar en niemand weet hoe dat precies is overgewaaid naar de rest van Nederland. Het zou kunnen dat het kwam doordat er zuiderlingen in het kabinet terechtkwamen, zoals Dries van Agt en anderen, maar ik kan er niet precies de vinger op leggen. ..

