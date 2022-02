Toponderzoeker Hans Clevers verruilt universiteit voor farmacieconcern: ‘In Nederland kijkt men vol argwaan naar deze bedrijfstak’

Hans Clevers maakt de overstap van de Universiteit Utrecht naar de Zwitserse farmaceut Roche. Hij wil graag regie houden op zijn vondsten. ‘Ik denk dat we in Nederland te moeilijk doen.’

Hans Clevers: 'Neem nu de vaccins die ons uit de coronacrisis hebben geholpen. In plaats van dat dat wordt gevierd, gaat het er vooral over of er misschien mensen te rijk zijn geworden.'

Utrecht

In Nederland en ver daarbuiten verwierf Hans Clevers (64) faam met zijn onderzoek naar stamcellen, cellen die zich nog niet hebben gespecialiseerd tot bijvoorbeeld long- of levercel. Daarmee kweekt hij in het laboratorium zogeheten organoïden: mini-organen waarop je geneesmiddelen kunt testen.

Het is onderzoek waardoor Clevers geregeld wordt genoemd als Nederlandse kanshebber voor een Nobelprijs. ‘Bij de ontwikkeling van geneesmiddelen lopen de meeste projecten op niets uit omdat ze pas heel laat in het proces voor het eerst een menselijke cel zien’, zegt hij over het belang van ‘zijn’ celklompjes. Test medicijnen al eerder op menselijke organoïden, en je kunt niet alleen proefdierleed besparen, maar ook de ontwikkeltrajecten voor ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .