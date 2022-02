Hoe is het om long covid te hebben? ‘Er is weinig perspectief voor mij. Dat is heftig’

‘400 meter lopen is te veel’

Waar het met de meeste long covid-patiënten na verloop van tijd beter gaat, is het voor Elise Rikkers (34) andersom. Toen ze net corona had gehad, kon ze ongeveer een kilometer lopen, inmiddels is vierhonderd meter eigenlijk al te veel. ‘Ik heb steeds minder energie, ben kortademig, heb spierpijn in mijn armen en benen en zodra ik over mijn grenzen heen ga, ben ik koortsachtig.’ En dat terwijl ze door corona niet meteen heel ziek werd. ‘Het was eerst een stevige griep.’

Rikkers deed de administratie op een school voor speciaal basisonderwijs, was actief in de kerk, het verenigingsleven, was mantelzorger en ondernam veel met vrienden en vriendinnen. Toen ze in januari 2021 corona kreeg, is haar leven tot stilsta..

