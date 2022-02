beeld anp

OM: jaar cel voor leden pedofielenvereniging

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank in Rotterdam een jaar celstraf geëist tegen drie leden van pedofielenvereniging Martijn. Ze worden verdacht van het voortzetten van de vereniging die al in 2014 door de Hoge Raad verboden werd. Het gaat om Marthijn U. (49) en Norbert de J. (43) uit Hengelo en Nelson M. (27) uit Lelystad. <

‘Spullen advocaat Taghi onterecht ingenomen’

De politie heeft mogelijk onterecht spullen uit het huis en het kantoor van advocaat Youssef T. in beslag genomen. In een advies aan de Hoge Raad schrijft de advocaat-generaal dat de rechter-commissaris daar opnieuw over moet oordelen. Youssef T. was de advocaat van Ridouan Taghi, en is tevens zijn neef. Hij wordt ervan verdacht te hebben gefungeerd als boodschapper tussen Taghi en de buitenwereld. <

‘Meedogenloze’ Iliass K. in beroep tegen celstraf

Iliass K., die afgelopen maand wegens betrokkenheid bij een reeks onderwereldmoorden tot levenslang veroordeeld werd, gaat in hoger beroep. Dat heeft zijn raadsman woensdag desgevraagd laten weten. Volgens de rechtbank was K. ‘een spil’ in een bende die is voortgekomen uit de organisatie van de in 2014 zelf geliquideerde crimineel Gwenette Martha. <

Van Meijeren lijsttrekker voor FVD Den Haag

Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (Forum voor Democratie) wordt lijsttrekker van zijn partij in Den Haag voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart dit jaar. Naast zijn Kamerlidmaatschap is Van Meijeren ook al lid van de Provinciale Staten in Zuid-Holland. Hij behield zijn zetel daar toen hij in 2021 lid werd van de Tweede Kamer. Wel gaf hij toen zijn fractievoorzitterschap op. <

RIVM mist nog 104.000 positieve coronatests

Het aantal positieve coronatests dat nog niet is geregistreerd, is woensdag toch weer opgelopen. De achterstand is gestegen van 81.000 naar 104.000 bevestigde besmettingen, over een periode van zestien dagen. De computersystemen kunnen het hoge aantal nieuwe gevallen niet verwerken. <

Schade aan windpark na aanvaring door Julietta D

Julietta D, het vrachtschip dat maandag enkele uren stuurloos in windpark Hollandse Kust Zuid ronddreef, is daarbij in aanvaring gekomen met een van de funderingen voor de nog te bouwen windmolens. Energiebedrijf Vattenfall, de eigenaar van het windpark, meldt dat de schade dinsdag aan het licht kwam tijdens een verkenningsvlucht. Een woordvoerder van Vattenfall laat weten dat meer inspecties nodig zijn om de omvang van de schade vast te stellen. <

Videoland maakt serie over koningin Máxima

Videoland is bezig met een dramaserie over koningin Máxima. De streamingdienst liet woensdag weten dat de serie in 2023 moet verschijnen. De serie is gebaseerd op het boek Moederland: De jonge jaren van Máxima Zorreguieta van auteur Marcia Luyten, dat vorig jaar april is verschenen. In het boek wordt onder meer geschreven over de periode waarin Máxima uit haar geboorteland Argentinië vertrekt en carrière maakt op Wall Street in New York en uiteindelijk prins Willem-Alexander ontmoet.<



COA: slachtoffer aanval azc niet meer in coma

Een van de medewerksters die donderdagavond hete olie over zich heen kreeg in het azc in Sweikhuizen, heeft een tijdlang in kunstmatige coma gelegen, maar is daar inmiddels uit gehaald. ‘Ze is langere tijd in slaap gehouden, maar is inmiddels bij kennis’, zei een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers woensdag. Bij de aanval raakten twee medewerkers gewond. <

‘Haal Anne Frank-boek uit de schappen’

Het recent verschenen boek over het onderzoek naar het verraad van Anne Frank zou wat betreft het Centraal Joods Overleg (CJO) uit de schappen moeten worden gehaald. Volgens voorzitter Ronny Naftaniel is de theorie dat de familie Frank zou zijn verraden door de Joodse notaris Arnold van den Bergh ‘buitengewoon speculatief’. Ook het Europees Joods Congres (EJC) roept op het boek uit de handel te halen. <



Duizenden militairen uit VS naar Oost-Europa

De Verenigde Staten sturen enkele duizenden militairen naar Oost-Europa door de opgelopen spanningen rondom Oekraïne, bevestigde het Amerikaanse ministerie van Defensie na berichtgeving van Amerikaanse media en persbureau Reuters. Tweeduizend militairen worden gestationeerd in Duitsland en Polen. Deze troepen zullen deze week vertrekken vanuit de Amerikaanse staat North Carolina. Duizend soldaten die al in Duitsland zijn, worden naar Roemenië gestuurd. <

Migranten door kou gestorven aan grens

Twaalf migranten zijn door de kou gestorven bij de Turkse plaats Edirne, bij de grens met Griekenland. De Turkse binnenlandminister heeft gezegd dat de migranten het buurland binnen probeerden te komen, maar bij de grens werden teruggestuurd. Dat is ‘valse propaganda’, stelt Griekenland. <

Opperrechters Tsjechië vernietigen 2G-pas

De opperrechters van Tsjechië hebben de 2G-coronapas voor onder meer restaurants, clubs en hotels naar de prullenbak verwezen. Een coronamaatregel mag niet bedoeld zijn om burgers indirect onder druk te zetten zich te laten vaccineren, oordeelde het hooggerechtshof. De regering krijgt een week om te reageren op het vonnis. <

Advocaten: Maxwell kreeg geen eerlijk proces

De advocaten van Epstein-vertrouweling Ghislaine Maxwell hebben onderzoek gedaan naar een jurylid in haar proces. Die zou misleidende antwoorden hebben gegeven bij het selecteren van de jury. Het team van Maxwell wil het resultaat van het onderzoek geheim houden tot het jurylid zelf gehoord kan worden, bericht de krant The Times. <

Mate van vertrouwen beïnvloedt infecties

Een gebrek aan vertrouwen in de overheid en in elkaar hangt, samen met meer overheidscorruptie, sterk samen met een hoger aantal corona-infecties in een land, blijkt uit een nieuwe studie die in het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet is gepubliceerd. Het gebrek aan vertrouwen is een betere graadmeter voor de mate van corona-infecties dan inkomensongelijkheid, de staat van de gezondheidszorg of hoe voorbereid een land was op een pandemie. Die indicatoren laten geen significante relatie met het aantal infecties zien. <

Eilandengroep Tonga gaat in coronalockdown

De eilandengroep Tonga, die in januari werd getroffen door een onderzeese vulkaanuitbarsting, gaat in lockdown nadat bij twee havenwerkers COVID-19 is vastgesteld. Tonga had voor de noodhulp aankwam slechts één coronageval gehad, een reiziger die in oktober was aangekomen op een repatriëringsvlucht uit Nieuw-Zeeland. <



‘Systeem cookiepop-ups op website is illegaal’

Het systeem van pop-ups waarmee websites toestemming vragen voor het plaatsen van cookies is illegaal. De Belgische privacywaakhond ADP heeft dat besloten in een zaak tegen adverteerdersbranchevereniging IAB Europe. Het vonnis is inmiddels door andere Europese toezichthouders overgenomen. Het systeem met de pop-ups werd door IAB Europe bedacht om binnen de regels van de Europese privacywetgeving uit 2018 te blijven. <

Melinda Gates maakt zelf plan voor schenking

De ex-vrouw van voormalig Microsoft-topman Bill Gates gaat haar fortuin niet meer alleen weggeven via het goede doel dat zij samen met haar ex-man heeft. Melinda French Gates wil haar miljarden steeds vaker ook aan andere goede doelen schenken, schrijft zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Bill Gates en Melinda scheidden vorig jaar. <

PayPal sluit 4,5 miljoen valse accounts

Betalingsbedrijf PayPal heeft circa 4,5 miljoen accounts afgesloten en verlaagde zijn prognose voor de aanwas van nieuwe klanten. Dat deed het bedrijf nadat het ontdekte dat partijen misbruik maakten van het bonus- en beloningsprogramma. <

‘Oversluiters stuwen hypotheekaanvragen’

Het aantal hypotheekaanvragen is in januari verder gestegen na de recordmaand december. Dat komt vooral door de toename van het aantal overgesloten hypotheken. Door de aangekondigde renteverhogingen was het op de hypotheekmarkt de drukste maand januari van de afgelopen jaren, meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN). Het aantal hypotheekaanvragen kwam afgelopen maand uit op 54.559. Dat is 38 procent meer dan in januari vorig jaar. <

OPEC en Rusland draaien oliekraan verder open

Oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland hebben besloten door te gaan met de geleidelijke verhoging van hun olieproductie. Volgende maand zullen de olielanden dagelijks 400.000 vaten meer oppompen dan nu het geval is. De beslissing in Wenen was zoals verwacht. De OPEC heeft samen met bondgenoten als Rusland en Kazachstan, samen bekend als OPEC+, vorig jaar besloten om de olieproductie geleidelijk te verhogen. <

Krapte elektriciteitsnet beperkt verduurzaming

De huidige krapte op het elektriciteitsnet zit de duurzame ambities van veel bedrijven in de weg. In zeker tien provincies is sprake van problemen op het net waardoor het niet mogelijk is om zonnedaken, laadpalen of andere duurzame oplossingen aangesloten te krijgen. Dat stellen verschillende ondernemersorganisaties. <



ISR behandelt klacht matchfixing hockey

De klacht van hockeyclub Ring Pass Delft over mogelijke matchfixing afgelopen weekend wordt behandeld door het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dat bevestigen hockeybond KNHB en de Delftse club. Wanneer de zaak dient is nog niet bekend. Het draait om de wedstrijd in de Hoofdklasse van de vrouwen in het zaalhockey tussen de clubs van Bloemendaal en Laren. <

Zwembond gaat op zoek naar nieuwe voorzitter

Zwembond KNZB praat haar leden donderdag bij over de aanstaande zoektocht naar een nieuwe voorzitter. De bond bevestigde het bericht uit de Volkskrant dat voorzitter Marius van Zeijts dinsdag is opgestapt. De reden is dat de voormalige beroepsmilitair niet meer het vertrouwen genoot van de rest van het bestuur. <