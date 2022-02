Trein stilgezet om ‘verdacht pakketje’

Bij het Brabantse Holthees werd woensdagavond een trein stilgezet na een melding dat er mogelijk iemand met een verdacht pakketje in de trein was gestapt. De politie doorzocht de gehele trein en alle inzittenden werden gefouilleerd, maar er zijn geen explosieven aangetroffen. Kort voor 20.00 uur ging de trein weer rijden. In de trein die op weg was van Nijmegen naar Roermond zaten ongeveer honderd mensen. Er is niemand aangehouden. <