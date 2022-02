Zoektocht Moluks woonoord in bos

Rotterdam

Samenwerkingsverband Moluks Erfgoed gaat samen met het Moluks Historisch Museum in Friesland op zoek naar de resten van het enige islamitische Molukse woonoord Wyldemerck. In het woonoord verbleven honderden Molukkers tussen 1954 en 1969 in barakken. Na het vertrek van de laatste bewoners zijn veel barakken gesloopt of op andere plaatsen hergebruikt. Wyldemerck ligt in de bossen van de gemeente De Friese Meren en maakt deel uit van het natuurgebied Sudwest-Fryslân van Staatsbosbeheer. Wyldemerck is in 1942 gebouwd als werkkamp van de Nederlandse Arbeidsdienst. <

