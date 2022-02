Meer mensen trouwen op 2-2-22, maar 22-2-22 is nog populairder

Op de bijzondere datum 2-2-22 lijken meer mensen in het huwelijksbootje gestapt te zijn dan gebruikelijk. Maar een rondgang langs de vier grootste Nederlandse gemeenten laat vooral zien dat er later deze maand, op 22-2-22, nóg meer belangstelling is om te trouwen. Zo voltrok de gemeente Rotterdam woensdag negentien huwelijken. Dat zijn er volgens een woordvoerster ‘aanzienlijk meer’ dan op een andere doordeweekse dag, dan gaat het gemiddeld om acht tot twaalf verbintenissen. Maar op de volgende ‘mooie’ datum, dinsdag 22-2-22, is er nog meer animo. Dan staan er 27 huwelijken op de agenda. ‘De datum heeft daar denk ik zeker een rol in gespeeld’, aldus de woordvoerster.