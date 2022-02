Afke Boven nieuwe presentator Journaal

Hilversum

Afke Boven gaat aan de slag als nieuwe presentator van het NOS Journaal. De 41-jarige journalist, die via een interne screentest is verkozen, presenteert in maart haar eerste uitzending, meldt de NOS. Boven werkte de afgelopen acht jaar onder meer als eindredacteur en verslaggever voor Omrop Fryslân. Sinds vorig jaar werkt ze als eindredacteur van het NOS Journaal Regio. Met de komst van Boven is het presentatieteam van het NOS Journaal na het vertrek van Astrid Kersseboom en Amber Brantsen weer compleet. ‘Ik voel me enorm vereerd met het vertrouwen dat ik van de NOS krijg’, laat Boven weten. ‘Als journalist is de NOS voor mij dé plek waar je wilt zijn. En nu mag ik ook nog het team van presentatoren versterken.’ <

