Zangeressen vragen om meldpunt seksueel grensoverschrijdend gedrag in de muzieksector

Amsterdam

Dat doen zij naar aanleiding van de aflevering van BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. In totaal ondertekenden 29 vrouwen, onder wie Glennis Grace, Claudia de Breij, Aafke Romeijn, Esmée Denters en Hadewych Minis, de brief die is gepubliceerd door muziekplatform 3voor12 van de VPRO

‘Vrijwel ieder van ons heeft een of meerdere verhalen te vertellen. Over de producer die ineens zijn geslachtsdeel tevoorschijn haalde, of de vijftien jaar oudere manager die een relatie met je aanging toen je achttien was’, schrijven de vrouwen. ‘Of de talentenjachtcoach die ineens achter je aanzat. En dan hebben we het nog niet eens over het mentale geweld. De mensen die je willen laten geloven dat je hen nodig heb..

