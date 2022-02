Iconische Rotterdamse hefbrug moet tijdelijk wijken voor superjacht van Jeff Bezos

Rotterdam

Het schip dat de miljardair bestelde bij de scheepswerf Oceanco in Alblasserdam, is naar verluidt het grootste zeiljacht ter wereld en kost Bezos zo’n 430 miljoen euro. Als het eenmaal af is, gaat het via de Rotterdamse wateren naar zee. Het enige obstakel daar is de hefbrug. De driemaster past niet onder het meer dan 46 meter hoge middendeel van de brug.

Om het schip toch te laten passeren, werd bij de gemeente Rotterdam een verzoek ingediend om het te lage middendeel van de brug tijdelijk te verwijderen. De gemeente stemde in met dat verzoek. Oceanco en Bezos moeten dan wel de kosten van de demontage vergoeden.

De kwestie ligt gevoelig in Rotterdam. De brug is een bezienswaardigheid in de stad en kent een lange en roerige geschi..

