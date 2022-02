‘s Avonds opstappen en de volgende dag ontbijten in de Alpen: De nachttrein is bezig aan revival in Europa

Hij is terug van weggeweest in Nederland: de nachttrein. In 2016 reed de laatste, vanuit Amsterdam. Maar nu rijdt er sinds mei weer een nachttrein naar Wenen. En in 2022 vertrekken er weer slaaptreinen naar Berlijn en Praag.

In Arnhem ‘s avonds op de trein stappen en de volgende ochtend ontbijten in de Alpen: het kan weer, na vijf jaar zonder nachttreinen vanuit Nederland. In 2021 zijn er weer slaaptreinen gaan rijden naar Wenen, Innsbruck, Basel en Zürich. De terugkeer van de nachttrein is onderdeel van een revival van het treinreizen, geholpen door de trend van duurzamer reizen én corona: in treinen is veilig afstand houden makkelijker, zeker in een privécoupé. Dit jaar komen er veel nieuwe verbindingen bij, waaronder veel slaaptreinen. Treinliefhebber Sander Groen telde in dagblad Trouw zelfs 22 nieuwe verbindingen.

Meer toeristen nemen de langere reistijd voor lief, omdat het meer ontspant en je reisgevoel direct bij het instappen begint. ..

