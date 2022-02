Subsidie voor coronazorgbanen stopgezet na signalen van miljoenenfraude

Den Haag

Of daadwerkelijk sprake is van misbruik of fraude, is nu onderwerp van onderzoek. Dit schrijft minister Conny Helder (VVD), minister voor Langdurige Zorg en Sport aan de Tweede Kamer. Coronabanen zijn tijdelijke banen in ondersteunende functies in de zorg. Het gaat bijvoorbeeld om gastvrouw of gastheer, zorgassistent, zorgbuddy of welzijnsassistent. De functie geldt voor minimaal 20 uur per week en betaalt 120 procent van het minimumloon. De subsidie is ingesteld om zorgverleners tijdens de pandemie te ontlasten.

Vorig jaar is voor bijna 84 miljoen euro subsidie uitbetaald aan 513 zorginstellingen voor 7.342 coronabanen. Met de subsidie kunnen de volledige loonkosten van de ‘coronabanen’ worden betaald. De mogelijke fraude van elf..

