Jaap Driest van ziekenhuis St Jansdal: ‘Moeten we elke behandeling maar ondergaan, alleen omdat die mogelijkheid er is?’

Corona gaat niet meer weg, is de waarschuwing van minister Ernst Kuipers. Er is langetermijnbeleid nodig om de samenleving daarop in te richten. Een interviewserie over hoe verschillende sectoren zich voorbereiden op die toekomst. Vandaag: Jaap Driest, maag-darm-lever arts en voorzitter van de medische staf in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Wat heeft het ziekenhuis geleerd van corona en wat is er nodig om een nieuwe pandemie door te komen?

Houdt u er rekening mee dat corona onder ons blijft of hoopt u op een terugkeer naar de situatie van voor corona?

‘Corona, of een virus zoals corona, zal vaker gaan voorkomen en het ontwricht de ziekenhuiszorg. In de afgelopen jaren is de zorg heel efficiënt gemaakt: het aantal ziekenhuisbedden is drastisch teruggeschroefd, verzorgingshuizen zijn gesloten. Er is geen marge. Dus als er een groot beroep op ons wordt gedaan, zoals met corona, dan kunnen wij onvoldoende zorg leveren. In het Hoofdlijnakkoord voor de zorg staat dat we uitgaan van 0 procent groei van de kosten voor de gezondheidszorg. Dat is niet houdbaar als we dit soort pandemieën het hoofd willen bieden. Daarom moeten we meer vierkante meters creëren, die we bij een virusuitb..

