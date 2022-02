Kapitein en stuurman van stuurloos schip vast

De kapitein en de eerste stuurman van het maandag stuurloos geraakte vrachtschip Julietta D zijn aangehouden vanwege een onderzoek naar het mogelijk vroegtijdig verlaten van het schip. Door het stormachtige weer hield het anker van de Julietta D het niet meer, waarna het schip in een ankervak bij IJmuiden in aanvaring kwam met een ander schip. <

Meer operatiekamers in gebruik genomen

De ziekenhuizen in ons land hebben opnieuw meer operatiekamers in gebruik genomen, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Was er vorige week maandag nog 19 procent minder aan operatiekamers open dan normaal, afgelopen maandag was dat 15 procent minder dan anders. <

16-jarige krijgt tien maanden jeugddetentie

Een 16-jarige jongen uit Rotterdam is dinsdag veroordeeld tot tien maanden jeugddetentie voor het doodsteken van de 15-jarige Joshua. Hij moet zich ook laten behandelen in een kliniek en een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. De steekpartij in Rotterdam had een grote maatschappelijke impact. <

CBR nam vorig jaar weer meer examens af

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft vorig jaar ondanks de coronamaatregelen weer meer examens afgenomen. Het totaalaantal steeg met 20 procent naar 1,5 miljoen, het niveau van voor de coronacrisis. Er zijn vooral meer theorie-examens afgenomen door het CBR. <

CBS meldt hoogste aantal geboortes sinds 2011

In tien jaar zijn niet zo veel kinderen geboren als in 2021, zo laten cijfers van het CBS zien. Het statistiekbureau heeft de oorzaken van de geboortegolf niet onderzocht, maar vermoedt dat het te maken heeft met de coronamaatregelen. Daardoor zaten Nederlanders veel thuis en vonden ze het vermoedelijk een goed moment om aan kinderen te beginnen. Vorig jaar kwamen in Nederland bijna 179.000 baby’s ter wereld. Dat is een toename van zo’n 6 procent ten opzichte van een jaar eerder. <

Lerares veroordeeld voor seks met leerlingen

Een oud-lerares van een school voor speciaal voortgezet onderwijs in Assen is veroordeeld tot honderd uur werkstraf omdat ze seks heeft gehad met twee leerlingen. Ook heeft de rechtbank in Assen de 32-jarige vrouw acht maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd. Tussen september 2018 en begin 2020 had de vrouw uit Hoogeveen meerdere keren seksueel contact met twee jongens van – op dat moment – 16 en 17 jaar. <

Vogelgriep vastgesteld in Gelders bedrijf

Op een pluimveebedrijf in het Gelderse Vuren is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding te voorkomen moeten de ongeveer 168.000 kippen geruimd worden, zo maakte het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekend. Het gaat waarschijnlijk om een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep. <

Gynaecoloog Leiderdorp gebruikte eigen sperma

Een gynaecoloog in het vroegere Elisabethziekenhuis in Leiderdorp heeft vrijwel zeker zijn eigen sperma gebruikt voor inseminatie van zogenoemde wensmoeders. Zo zou hij de vader zijn geworden van wel 21 kinderen. Dat staat op de site van het Alrijne-ziekenhuis, dat met vestigingen in Leiden en Leiderdorp de opvolger is van het Elisabeth. Alrijne laat een onafhankelijke commissie onderzoek doen naar de gebeurtenissen in de jaren zeventig en tachtig en heeft contact met de donorkinderen. <

Schade storm Corrie op ruim 10 miljoen geschat

Storm Corrie heeft in Nederland voor ruim 10 miljoen euro aan schade veroorzaakt. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van een eerste schatting. Dat de schade relatief meevalt, komt volgens de verzekeraars doordat de storm vooral heftig was in de kustgebieden, waar men goed is voorbereid op storm. <

Noorse terrorist Breivik komt niet vervroegd vrij

De Noorse massamoordenaar, neonazi en terrorist Anders Behring Breivik komt niet vervroegd vrij. Zijn poging om onder voorwaarden uit de gevangenis te komen, is gestrand. Breivik voerde in 2011 de dodelijkste aanvallen in Noorwegen in vredestijd uit, met 77 doden als gevolg. De rechtbank volgt met het vonnis het Openbaar Ministerie, dat Breivik nog steeds als een zeer gevaarlijk man beschouwt en hem daarom opgesloten wil houden. <

Experts: België heeft omikronpiek achter zich

België is het hoogtepunt van de omikrongolf voorbij, denken deskundigen. Na een wekenlange forse stijging van het aantal mensen dat de uiterst besmettelijke variant van het coronavirus opliep, daalt dat nu weer. Over twee weken kan België de coronamaatregelen mogelijk verder versoepelen, denkt viroloog Steven Van Gucht, die de regering adviseert over het coronabeleid. Het dagrecord aan besmettingen was al een week geleden. <

Denemarken laat bijna alle maatregelen los

Denemarken heft vrijwel alle coronamaatregelen op, hoewel het aantal besmettingen nog stijgt. De mondkapjes kunnen af in het openbaar vervoer, winkels mogen onbeperkt klanten ontvangen en ook nachtclubs mogen open. Wel blijven nog regels gelden voor internationale reizigers. Covid is geen gevaar meer voor de samenleving, meent de regering. <

Amerika eist vertrek van Russische troepen

De Verenigde Staten eisen de onmiddellijke terugtrekking van de Russische troepen bij de grenzen met Oekraïne. Ook moet Moskou meteen beginnen met het afbouwen van de spanning rond Oekraïne. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft daarop aangedrongen bij zijn Russische collega Sergej Lavrov. <

Dictator Kim Jong-un oogt magerder in docu

Noord-Korea heeft leider Kim Jong-un op een kwetsbare manier in beeld gebracht. Kim oogt in een documentaire magerder dan voorheen en is soms slecht ter been. In de bijna twee uur durende film Het grote jaar van de overwinning, 2021 wordt uitgelegd dat hij de problemen van zijn land te lijf gaat. Berichten over de gezondheid van Kim worden internationaal op de voet gevolgd door inlichtingendiensten en experts. <

Zwangere journaliste mag naar Nieuw-Zeeland

Een zwangere Nieuw-Zeelandse journaliste in Qatar mag toch terugkeren naar haar eigen land. Ze mocht eerder Nieuw-Zeeland niet in omdat het land de grenzen heeft gesloten vanwege het coronavirus, maar de regering staat haar nu toch toe te komen na veel ophef over de weigering. De 35-jarige Charlotte Bellis die voor al-Jazeera in Afghanistan heeft gewerkt, wil naar huis om te bevallen. <

Protest in Ottawa houdt al vier dagen aan

Duizenden mensen betogen na circa vier dagen nog steeds tegen coronamaatregelen voor het Canadese parlement in Ottawa. Talrijke tegenstanders van de coronamaatregelen, onder wie duizenden vrachtwagenchauffeurs met hun trucks, kwamen afgelopen weekend naar de stad om te demonstreren tegen wat ze zien als onwettige inperking van hun grondrechten. De politie en gemeente wordt door ondernemers en omwonenden verweten te slap op te treden. <

Acht jaar cel voor ex-baas Surinaamse bank

De ex-baas van de Surinaamse Centrale Bank, Robert van Trikt, moet acht jaar de cel in en een boete van 500.000 Surinaamse dollar (ruim 22.000 euro) betalen. De rechter vindt dat Van Trikt zich schuldig heeft gemaakt aan grootschalige corruptie, zo schreven lokale nieuwssites maandag. <

Adverteerders spenderen meer aan radioreclame

Adverteerders hebben in 2021 meer uitgegeven aan reclame op de radio dan voor het begin van de coronacrisis. De bestedingen aan audioreclame stegen met ruim 23 procent tot 209,5 miljoen euro. Het grootste deel van de reclame-uitgaven kwam vorig jaar nog altijd voor rekening van radiospotjes op traditionele zenders. Hier ging 188,6 miljoen euro aan op, 21 procent meer dan in 2020. <

Ruim 42.000 bedrijven vragen loonsteun aan

Uitkeringsinstantie UWV heeft ruim 42.000 aanvragen voor loonsteun binnengekregen voor de nieuwe, strengere lockdown in november en december. Bijna 33.000 van de aanvragers hebben een voorschot ontvangen voor een totaalbedrag van 775 miljoen euro. De gedupeerde bedrijven stelden gemiddeld met 50 procent omzetverlies te maken te hebben. <

Steeds meer zeeschepen in quarantaine in haven

Steeds meer grote zeeschepen moeten in quarantaine blijven in de haven van Rotterdam vanwege coronabesmettingen. Volgens de laatste cijfers van het Havenbedrijf gaat het om achttien schepen met in totaal honderden mensen aan boord en tal van containers en andere vracht. Begin januari waren het er nog negen. Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) wil dat de regels voor zeeschepen snel worden aangepast omdat er anders grote problemen kunnen ontstaan in de toeleveringsketen. <

Bedrijf AFAS groeit door toestroom mkb’ers

Softwareaanbieder AFAS is vorig jaar stevig gegroeid, dankzij de stijgende vraag naar IT-systemen voor bedrijfsadministratie. Met name bij het midden- en kleinbedrijf sloten veel nieuwe ondernemers ondanks de coronaperikelen abonnementen af voor de systemen van het bedrijf uit Leusden. AFAS voerde de omzet ten opzichte van 2020 met 14 procent op tot 218 miljoen euro. <

Skispringster Kramer mist Winterspelen

De Nederlands-Oostenrijkse skispringster Sara Marita Kramer moet definitief afzien van deelname aan de Olympische Spelen van Peking. De Oostenrijkse skibond bevestigde dinsdag dat de leidster in de wereldbeker voor de tweede keer positief heeft getest op het coronavirus. Kramer is geboren in Nederland maar op haar zesde verhuisd naar Oostenrijk, het land waarvoor ze uitkomt. <

200 coronabesmettingen bij Winterspelen Peking

Drie dagen voor de openingsceremonie van de Winterspelen in Peking zijn opnieuw 24 betrokkenen positief getest op het coronavirus. In totaal staat het aantal aan de Spelen gerelateerde coronagevallen sinds 23 januari nu op tweehonderd. Voor de Winterspelen van Peking gelden strenge voorzorgsmaatregelen. <