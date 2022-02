Hoe kijkt Steven van der Heijden van Corendon naar de coronacrisis? ‘We moeten ons voortdurend aanpassen’

‘Corona gaat niet meer weg’, zo waarschuwt minister Ernst Kuipers. In deze interviewserie vertellen experts uit verschillende sectoren over hoe ze zich voorbereiden op een toekomst met het virus. Vandaag is dat CEO Steven van der Heijden (61) van Corendon.

Een rondgang van de NOS liet vorige week zien dat het aantal boekingen van vakanties in de lift zit. Ook bij Corendon gaat het goed. De reisorganisatie zit voor zonvakanties in zowel zomer als winter weer op nagenoeg hetzelfde niveau als voor de coronapandemie.

Wat zegt het stijgende aantal boekingen u?

‘Mensen boeken wat ze altijd geboekt hebben. Het is alsof ze zichzelf willen doen vergeten dat er twee jaar tussen heeft gezeten. Het enige wat je ziet is dat Turkije iets minder populair is, maar dat komt met name omdat dat land nog een oranje reisadvies heeft. We boeken zo’n vijfhonderd tot zeshonderd mensen per dag minder op die bestemming, maar dat is relatief. Deze reizigers kiezen nu voor Spanje, Portugal of Griekenland.’

