CBS: Twee op de drie jonge vrouwen worden lastiggevallen op straat

Den Haag

Jonge vrouwen van 18 tot 21 jaar geven het vaakst aan op straat geïntimideerd te zijn, bijna driekwart van hen meldt hiermee weleens geconfronteerd te zijn afgelopen jaar. De cijfers komen uit het eerste onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar straatintimidatie vorig jaar. Ongewenst nagefloten worden komt het meest voor. De helft van de jonge vrouwen is dat één keer of vaker gebeurd. Het naroepen van vervelende opmerkingen of beledigingen en ongewenst nasissen of naklakken overkomt vrouwen in veertig procent van de gevallen. Ongeveer een kwart verklaart dat zij in het afgelopen jaar weleens achterna zijn gelopen of achtervolgd. Deze vorm van straatintimidatie ervaren vrouwen als meest bedreigend. 85 procen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .