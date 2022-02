Onderzoek naar effect aanpak kinderarmoede. ‘Gelukkig krijgt ongelijkheid steeds meer aandacht’

Eén op de 13 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Er is hulp, maar hoe effectief is die? Pedagogisch wetenschapper Nicole Lucassen gaat dat uitzoeken in een vier jaar durend onderzoek. Ze werd dinsdag benoemd tot bijzonder hoogleraar Kinderarmoede aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hoe effectief is de aanpak van kinderarmoede eigenlijk? Met deze vraag klopten de gemeente Rotterdam, waar 1 op de 6 kinderen in armoede leeft, en het Nationaal Fonds Kinderhulp aan bij Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze bundelden de krachten in het nieuwe Onderzoeksprogramma Kinderarmoede. Lucassen begeleidt het project sinds dinsdag samen met lector Mariëtte Lusse van de Hogeschool Rotterdam.

Hoe bijzonder is deze samenwerking?

‘Dat wetenschap, de praktijk en het maken van beleid samen in dit programma optrekken is uniek te noemen. Veel organisaties, zowel vrijwilligers als professionals, zetten zich in voor de aanpak van armoede, maar hoe doe je dat op een manier die het best werkt? Het doel is om gaande..

