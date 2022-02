Waarom een jaar lang uit Numeri preken? ‘Het is een prachtige eenheid’

Alex van Ligten is emeritus-predikant in Sneek en preekte een jaar lang over het onbekende Bijbelboek Numeri.

Sneek

Er zitten veel verrassingen in de Bijbel, als je de tijd voor neemt om ze te ontdekken. Zo ook in het bijbelboek Numeri. Theoloog en vertaler Alex van Ligten (74) heeft naar eigen zeggen de hele Bijbel al doorgewerkt, op allerlei manieren. Een preek voorbereiden is volgens hem een goede manier om de Bijbel te bestuderen. ‘En als gastpredikant deel ik die kennis uit.’

Voor een nieuwe prekenserie koos hij het boek Numeri, omdat het relatief onbekend is. ‘De hoogtepunten uit het boek weten veel mensen wel, maar het grootste gedeelte van Numeri is niet bekend.’ Uiteindelijk preekt hij een jaar lang over Numeri, in dertien verschillende gemeenten.

Numeri kent verrassingen, ontdekte Van Ligten. ‘In veel commentaren en vertal..

