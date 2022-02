Donorkind Maria ontmoette na jaren juridische strijd haar biologische vader. ‘Het gaf me veel rust’

Na een juridische strijd van jaren, heeft donorkind Maria de identiteit van haar biologische vader gekregen. Ze heeft hem zelfs ontmoet. ‘Dat heeft me heel veel rust gegeven.’

Maria ontmoette in december haar biologische vader.

Utrecht

Het is inmiddels 4,5 jaar geleden dat Maria (23) erachter kwam dat haar donorvader anoniem wilde blijven. Het was een onaangename verrassing, omdat aan Maria’s moeder was beloofd dat hij zijn identiteit bekend zou maken als Maria die wilde weten. Donor ‘K34’ bleek geswitcht te zijn van ‘bekend’ naar ‘anoniem’.

Maria liet het er niet bij zitten. Ze ging het gevecht aan met ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, de kliniek waar de niet nagekomen belofte was gedaan. Aanvankelijk verloor ze de rechtszaak. Maar door vol te houden (zie kader) kwam uiteindelijk de beslissing dat K34 zich bekend moest maken, tenzij hij ‘zwaarwegende belangen’ zou aanvoeren. K34 zei die niet te hebben. Bovendien wilde hij Maria wel persoonlijk ontmoeten. Van..

