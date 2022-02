Vervolging blijft uit voor incident op A2

Rotterdam

Het Openbaar Ministerie gaat niet over tot strafvervolging van de man die was aangehouden vanwege een dreigende situatie rond misdaadverslaggever John van den Heuvel op de A2. De man werd op 6 januari gearresteerd vanwege zijn rijgedrag tussen Amsterdam en Utrecht, in de buurt van de auto die de beveiligde journalist vervoerde. De man kwam later op vrije voeten. Toen al gaf het OM aan dat de verdachte situatie toeval leek te zijn. Maandag liet justitie weten dat de man achteraf bezien ten onrechte is verdacht van het voorbereiden van ernstige strafbare feiten. De aanvankelijke verdenking was ‘op goede gronden’, aldus het OM. <

