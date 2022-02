PBL: dwang nodig voor verminderen grondstofgebruik

Het kabinet moet meer ‘drang en dwang’ toepassen als het zijn ambities voor een duurzame economie wil waarmaken. Alleen inzetten op recycling is niet genoeg om het grondstofverbruik van consumenten en fabrikanten te verlagen, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dinsdag in een nieuw rapport.

Den Haag

Hoofdconclusie van de jaarlijkse voortgangsrapportage: in vergelijking met een jaar geleden is Nederland eigenlijk geen stap verder gekomen. Het overheidsbeleid richt zich vrijwel uitsluitend op het stimuleren van recycling, maar dat volstaat niet om de circulaire doelen te halen, waarschuwt het PBL. Dwingende maatregelen zijn noodzakelijk. Het PBL noemt een gebruiksverplichting van gerecycled materiaal in producten of de invoering van specifieke milieubelastingen. ‘Milieuschade moet verrekend worden in de prijzen van producten en diensten.’

De overheid moet producenten en consumenten daarnaast verleiden en/of dwingen minder afval te produceren. Dat kan door in te zetten op minder verspilling, minder consumeren en het verlengen va..

