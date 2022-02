Willem-Alexander dreigde troon op te geven voor huwelijk

Een jaar voor de bruiloft tussen Willem-Alexander en Máxima in 2002 ontstond een conflict tussen toenmalig minister-president Wim Kok, de kroonprins en koningin Beatrix over de eventuele aanwezigheid van Máxima’s vader Jorge Zorreguieta. Willem-Alexander verklaarde daarbij dat hij bereid was het koningschap op te geven om met Máxima te kunnen trouwen.