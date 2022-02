Veel kijkers voor docu rond Peter R.

Hiversum

De WNL-documentaire Vertrouwelijk!, waarin journaliste Tahmina Akefi zich bekendmaakte als de vriendin van Peter R. de Vries, heeft zondagavond ruim 1,4 miljoen kijkers getrokken. De film, die op NPO 1 werd uitgezonden, was volgens Stichting KijkOnderzoek het op twee na best bekeken programma van de dag. De documentaire werd gemaakt door misdaadjournalist Simon Vuyk, een goede vriend van De Vries. De film gaat over de laatste jaren van De Vries. Akefi, die tot nu toe anoniem was gebleven, spreekt in Vertrouwelijk! voor het eerst over haar relatie met de misdaadverslaggever. Ze kenden elkaar sinds 2015 en zouden komende zomer trouwen. <

