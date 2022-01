Geslacht aanpassen in paspoort? Prima, maar wel onder voorwaarden, vinden Nederlanders

Een meerderheid van de Nederlanders (56 procent) is voor het behoud van een minimumleeftijd om het geslacht te kunnen wijzigen op de geboorteakte, paspoort of identiteitskaart. Ook vindt 52 procent dat de eis van een deskundigenverklaring intact moet blijven.

Veenendaal

Dat blijkt uit onderzoek van bureau DirectResearch onder 1083 Nederlanders van achttien jaar en ouder. De representatieve steekproef werd uitgevoerd in opdracht van de christelijke patiëntenvereniging NPV-Zorg voor het Leven. Aanleiding is de behandeling van een wetsvoorstel eind volgende maand over het versoepelen van de voorwaarden om het geslacht in officiële overheidsdocumenten te kunnen aanpassen.

Het gaat dan onder meer om het schrappen van de leeftijdsgrens van zestien jaar en een deskundigenverklaring van een arts of psycholoog, waaruit blijkt dat de persoon begrijpt wat het betekent om bij het andere geslacht te horen. Met soepeler regels wil het kabinet de positie van transgenders verder verbeteren, aangezien ema..

