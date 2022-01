Wat gebeurt er in de borst tijdens het voeden? Dat weet (nu nog) niemand

40 tot 50 procent van de moeders stopt met het geven van borstvoeding omdat ze het gevoel hebben dat ze te weinig melk produceren. Dat gevoel is lang niet altijd terecht. Wellicht kan zulke onzekerheid dankzij biomedicus Nienke Bosschaart binnenkort worden weggenomen. Ze krijgt 1,5 miljoen euro om voor het eerst te meten wat er allemaal in de borst gebeurt tijdens het voeden.

Een recordpoging simultaan borstvoeden in 2010.

Enschede

Dat het geven van borstvoeding voordelen meebrengt, is bekend: het beschermt de baby tegen onder meer infecties en wiegendood, vermindert het risico op borst- en eierstokkanker bij de moeder en draagt bij aan de hechting.

Maar hoeveel melk er uit de borst komt tijdens het voeden, hoe die is samengesteld en of het genoeg is, daarnaar kun je als moeder alleen maar raden.

Die onzekerheid leidt ertoe dat veel vrouwen stoppen met borstvoeding, hoewel ze dat eigenlijk niet willen.

Nienke Bosschaart ontwikkelt technieken, waaronder een tepelhoedje met sensor, die het mogelijk moeten maken borstvoeding voor het eerst precies te meten. De hoofddocent Biomedical Photonic Imaging aan de Universiteit Twente krijgt voor dat onderzoek..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .