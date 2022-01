Docent reformatorische middelbare school op non-actief na aangifte seksueel wangedrag

Een docent van de middelbare school Guido de Brès in Rotterdam, een locatie van de reformatorische scholengroep Driestar-Wartburg, is op non-actief gezet omdat er aangifte is gedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Rotterdam

Dat schrijft de school in een brief aan de ouders, die maandagmiddag werd verstuurd. De aangifte van seksueel grensoverschrijdend gedrag is niet gedaan door een leerling van de school en het incident heeft buiten school plaatsgevonden. De aangifte werd vorige week gedaan.

Locatiedirecteur Marijn van der Meijden schrijft in de brief dat de docent inmiddels door de politie is aangehouden en door de school meteen op non-actief is gesteld. Het onderzoek van de politie loopt nog.

vertrouwenspersoon

Leerlingen die les hebben gehad van deze docent, zijn maandag opgevangen door mentoren en zorgmedewerkers en kunnen contact o..

