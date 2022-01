Uitgever ‘Het verraad van Anne Frank’ excuseert zich en stelt tweede druk uit na kritiek op onderzoek

Ambo Anthos, de uitgever van het boek Het verraad van Anne Frank, heeft besloten een tweede druk van het boek voorlopig uit te stellen. Uitgever Tanja Hendriks schrijft in een mail aan alle auteurs dat zij eerst de antwoorden wil afwachten van het onderzoeksteam op de gerezen vragen na publicatie ervan.

Het boek, waarin een (politie)onderzoeksteam concludeert dat Anne Frank waarschijnlijk is verraden door een Joodse notaris, ligt sinds verschijnen – twee weken geleden – onder vuur van historici. Het werk is het verslag van een jarenlang onderzoek van een coldcaseteam met onder meer experts van de Nederlandse politie, archivarissen en forensisch deskundigen.

Arnold van den Bergh

Het onderzoek wijst in de richting van één scenario: notaris Arnold van den Bergh zou het adres van Anne Frank en de andere onderduikers aan de nazi’s hebben doorgegeven in ruil voor bescherming. Als lid van de Joodse Raad zou hij de beschikking kunnen hebben gehad over een lijst met onderduikadressen.

