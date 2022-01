Storm Corrie raast over Nederland heen, hoe ziet dat eruit?

Op het J.F. Berghoefplantsoen in Amsterdam is een boom omgewaaid.

De gesloten XL-testlocatie van de GGD Rotterdam-Rijnmond bij Rotterdam The Hague Airport. Test- en vaccinatielocaties in meerdere gemeenten zijn uit voorzorg gesloten vanwege de storm Corrie.

Beschadigde auto

Op de Stromarkt in het Amsterdamse centrum is een geparkeerde auto beschadigd geraakt door een gevallen boom. De storm Corrie die over Nederland trekt heeft op verschillende plaatsen in het land voor schade en verkeersoverlast gezorgd

Foto door: beeld anp / Evert Elzinga