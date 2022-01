Wie Frans sprak, telde mee

Frankrijk - Nederland is een serie over het gemeenschappelijk verleden van beide landen, met het oog op de Franse presidentsverkiezingen in april. Aflevering 3: Franse invloeden in Nederland.

Als het aan de orthodoxe protestant en dwarsligger Willem Bilderdijk (1756-1831) had gelegen, was er nooit een hugenoot in de Nederlanden verwelkomd. In zijn Geschiedenis des Vaderlands laat hij zich laatdunkend uit over de Franse calvinisten die anderhalve eeuw eerder hun Franse vaderland ontvluchtten. Ze hadden vreemde zeden en vreemde ideeën meegebracht, schreef Bilderdijk. Hugenotenpredikers hadden de Hollandse jeugd vertrouwd gemaakt met beginselen ‘gebouwd op de wuftheid van het Fransche karakter’. De Franse invloeden hadden verwoestend uitgewerkt op de cultuur en de identiteit van de Nederlandse Republiek, vond Bilderdijk. ‘Sedert werd de Fransche taal, zeden, civilité en begrippen algemeen en dit leidde weldra tot de ver..

