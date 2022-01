‘Het is alles of niets voor de hommel’

Rotterdam

‘Hommels hebben maanden nodig om voor een volgende generatie te zorgen. Bij hen is het alles of niets en het eindigt vaak met niets.’ Linde Slikboer, projectleider bij EIS, Kenniscentrum Insecten in Leiden, maakt zich zorgen over de hommel, die juist vanwege die eigenschap meer moeite heeft te overleven dan andere wilde bijen. ‘De hommel is ook een bij.’ Slikboer zoekt naar manieren om de hommel te helpen.

Om de weidevogels te ontzien en hun jongen de kans te geven op te groeien, wordt tegenwoordig vaak laat gemaaid, maar zodra het seizoen voorbij is, wordt er bijna overal tegelijkertijd gemaaid en juist dat is een probleem voor de hommel. Die heeft dan de grootst mogelijke moeite om voedsel te vinden voor de larven. ‘Er is te we..

