Nu ook HPV-prik voor jongens

Bilthoven

Na de start van de campagne kunnen vanaf half februari de eerste jongens die geboren zijn in 2012, zich laten inenten tegen HPV. Een HPV-infectie kan kanker aan de baarmoederhals, de mond- en keelholte, de penis, de anus, de vagina en de schaamlippen veroorzaken.

Geen enkele seksueel overdraagbare aandoening komt zo vaak voor als HPV-infecties, meldt het RIVM: 80 tot 90 procent van de volwassenen komt ermee in aanraking. Meestal ruimt het lichaam het virus zelf op, maar soms blijft het langer in de cellen aanwezig. Dan is het mogelijk dat er (een voorstadium van) kanker ontstaat.

In 2009 begon Nederland met het vaccineren van dertienjarige meisjes tegen HPV, omdat toen duidelijk was dat dit virus op latere leeftijd baarmoede..

