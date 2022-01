Honderden mensen bij protest tegen seksueel geweld op het Museumplein

Demonstranten nemen deel aan de manifestatie tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag onder de titel 'No blame, but change' op het Museumplein in Amsterdam.

Amsterdam

Aanleiding voor de manifestatie onder de noemer ‘No blame, but change’ waren de meldingen van misstanden rond het tv-programma The Voice of Holland. Maar de sprekers benadrukten dat seksueel geweld een veel breder probleem is.

Mandy Sleijpen van Stichting Wij zijn M, initiatiefnemer van de manifestatie, meldde blij te zijn met de opkomst. Volgens haar waren er tussen de 750 en 1000 mensen. Ze zei op het podium dat ze ‘even had gehuild’ omdat ze ontroerd was door de mensen die er waren. Sommige slachtoffers van seksueel misbruik durfden zaterdag volgens haar niet te komen, omdat er ook veel pers aanwezig zou zijn.

Sleijpen wil dat de wetswijziging van toenmalig Justitieminister Grapperhaus nu direct in werking treedt en niet pas in..

