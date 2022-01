Het gerechtshof in Den Bosch heeft Jos B. uit Simpelveld (59) vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot 16 jaar cel voor het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky Verstappen in 1998, plus het bezit van kinderporno. Dat is 3,5 jaar meer dan de straf die de rechtbank van Maastricht eerder oplegde (12,5 jaar).

Den Bosch

Na afloop heerste zichtbare opluchting onder de nabestaanden van Nicky. ‘Er is een einde gekomen aan 23,5 jaar vechten’, zei vader Peetje Verstappen. ‘Maar tevreden ben je nooit.’ Een geëmotioneerde moeder Berthie Verstappen memoreerde de enorme steun die ze altijd hebben gehad van de vermoorde Peter R. de Vries. Zoon Royce de Vries, die de rol van zijn vader als vertrouwenspersoon heeft overgenomen, is tevreden over de uitspraak: ‘Dit was de belangrijkste slag. De feiten staan vast.’

Advocaat Gerald Roethof, die voor vrijspraak van Jos B. had gepleit, is het niet eens met de hoge straf. Hij kondigde aan in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Die beoordeelt echter alleen of een lagere rechter bij de uitspraak het recht juist heeft..

