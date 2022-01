Vogeltelling. ‘Dat juist de merel het zo moeilijk heeft, zegt iets’

Bij de Nationale Tuinvogeltelling die dit weekend wordt gehouden, is het spannend hoe hoog de merel eindigt. De merelpopulatie is sinds 2016 met een derde afgenomen.

De merel is een ideale vogel om te onderzoeken.

Nijmegen

Het usutu-virus dat tussen 2016 en 2020 dodelijk toesloeg, is een belangrijke reden waarom de populatie afnam, maar er kunnen ook andere oorzaken zijn. Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland hebben 2022 uitgeroepen tot het Jaar van de Merel.

Er wordt een groot publieksonderzoek gedaan. Onder het motto ‘Wat eet een merel’ wordt burgers onder andere gevraagd iedere dag in hun tuin te kijken hoeveel merels ze zien en op te schrijven wat ze eten. Dat kan in de eigen achtertuin, maar ook in het plantsoen van de gemeente.

Hay Wijnhoven, die jarenlang onderzoek naar de merel deed en er twee boeken over schreef, zegt dat de merel ‘een ideale vogel is om te onderzoeken. Echt een proefkonijn en ook nog eens territ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .