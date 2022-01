‘Wat had ik beter moeten doen?’

Rob Favier (67) is theoloog, (liedjes)schrijver, columnist

en christelijk podiumartiest

‘Wat een ellende, dat gedoe rond The Voice. Het deed mij terugdenken aan de tijd dat ik docent was op een middelbare school. Ik ben heel aanrakerig, dat was ik naar mijn leerlingen ook. Wel op een nette manier, hoor. Ik herinner me dat een brugklasser een keer in huilen uitbarstte in de klas, omdat haar moeder kanker had. Die leerlinge nam ik mee naar de gang en ik sloeg een arm om haar heen. Van de week vroeg ik me af of dat verkeerd was. Ik denk het niet. Volgens mij hebben vrouwen een soort zesde zintuig daarvoor, die voelen heel goed aan of iets zuivere koffie is of niet. Ik heb in ieder geval nooit gehoord ..