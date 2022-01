‘In relatie met Paula heb ik grenzen overschreden’

Frans Korpershoek (33) is zanger bij de christelijke band Sela en runt twee kringloopwinkels: ‘In eerste instantie voelde ik me trots, na al het nieuws rondom The Voice. Als zangleraar heb ik me jarenlang in een machtspositie bevonden ten opzichte van voornamelijk jonge meiden. Zij volgden zangles op mijn slaapkamer, want daar stond mijn piano. Nooit was ik bang dat er iets mis zou gaan.

Ik hield niet eens rekening met die mogelijkheid, totdat mijn vrouw Paula jaren geleden tegen mij zei: ‘Heb je wel door hoe die meiden naar jou kijken? Ze zijn betoverd door jou.’ Paula, die eerder misbruikt was door een leraar, herkende de dynamiek van macht en zag het gevaar waar ik blind voor wa..

