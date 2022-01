Personeelsuitval leidt tot grote problemen: ‘Het is een gekkenhuis om alles rond te krijgen’

Een van de bedrijven die maatregelen moest nemen om de hoge uitval van personeel op te vangen is de NS. Donderdag werd bekend dat vanaf 7 februari de dienstregeling van de NS wordt afgeschaald tot 85 procent van alle treinen. Volgens NS-woordvoerder Oscar van Elferen, die zelf ook in quarantaine zit, is deze maatregel noodzakelijk om het hoge verzuim om te vangen. ‘Het werd steeds lastiger om alles rond te breien. Er is niet alleen uitval van machinisten en conducteurs, maar bijvoorbeeld ook bij het dagelijks onderhoud van treinen.’

Met de verwachting dat besmettingen de komende tijd alleen nog maar verder zullen toenemen, zijn het spannende tijden in het bedrijf, beaamt van Elferen. ‘Er wordt veel gevraagd van de collega’s die..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .