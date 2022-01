Leven met corona in de cultuursector? ‘Met een QR-code kan de zaal zo goed mogelijk gevuld worden’

’Corona gaat niet meer weg’, zo waarschuwt minister Ernst Kuipers. Bioscopen en theaters komen met langetermijnbeleid om ook tijdens corona open te kunnen. In deze interviewserie vertellen experts uit verschillende sectoren over hoe ze zich voorbereiden op die toekomst. Vandaag is dat Boris van der Ham, acteur en onder meer voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP).