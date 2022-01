Minister De Jonge komt met plannen om op hol geslagen huizenmarkt in het gareel te krijgen

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting zint op stevige maatregelen om de op hol geslagen woningmarkt in het gareel te krijgen. Hij wil de komende jaren ‘een regierol’ nemen om meer betaalbare huizen te realiseren. ‘Veel te lang is gedacht dat de markt tot een oplossing zou komen.’

Een betaalbare woning voor iedereen, of je nu koopt of huurt. Die belofte in het regeerakkoord is fors, erkent minister De Jonge donderdag tijdens zijn eerste woondebat in de Kamer. De ambitie om de woningbouw te versnellen tot 100 duizend woningen per jaar voelt als ‘een grote opdracht’.

‘Er is geen quick fix’, waarschuwt De Jonge alvast. Hij kan niet toveren, zegt hij, maar zal alles op alles zetten om te zorgen dat er meer gebouwd gaat worden. ‘In tijden van schaarste geldt het recht van de sterkste en dat moeten we niet laten gebeuren.’

Lege gereedschapskist’

De hamvraag is: ho..

