Rinze Visser is het langstzittende gemeenteraadslid van Nederland: ‘Verkiezingen storen mij in mijn werk’

Rinze Visser (83) is met 51 jaar het langstzittende gemeenteraadslid van Nederland. En straks trekt hij opnieuw de kar voor de Nieuwe Communistische Partij Nederland-NCPN in De Friese Meren. ‘Ik hoop gezond te blijven. Je moet je eten goed kauwen en uitkijken bij oversteken, meer kun je niet doen.’

Rinze Visser is het langszittende raadslid van Nederland.

Halverwege het gesprek gaat de telefoon. Met licht gefronste wenkbrauwen hoort lijsttrekker Rinze Visser van de Nieuwe Communistische Partij Nederland-NCPN in De Friese Meren het verhaal aan. Zijn vrouw Lenie zet intussen een kopje koffie voor hem neer op de keukentafel. ‘Ik heb de stemwijzer gisteren bekeken, maar ik ben opgehouden met invullen’, deelt Visser de beller mee. ‘Als je als kiezer straks alleen ja of nee kunt zeggen, is dat niet goed. Ik doe niet meer mee.’ Aan de andere kant van de lijn volgt enig gesputter, waarop Visser vriendelijk doch duidelijk repliceert: ‘Het maakt mij niet uit dat andere partijen wel meedoen.’ Het telefoongesprek komt daarmee ten einde.

Het telefoontje kwam van het bedrijf dat voor De Friese Mer..

